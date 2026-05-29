Fallece Ángel López Jiménez, violinista del Mariachi Vargas a los 39 años

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El violinista y cantante del Mariachi Vargas de Tecalitlán, Ángel López Jiménez, murió el 28 de mayo de 2026 tras una larga lucha contra el cáncer. La agrupación confirmó su fallecimiento y rindió homenaje a su trayectoria y virtuosismo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 01:45 PM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 02:52 PM.