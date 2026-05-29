Fallece Ángel López Jiménez, violinista del Mariachi Vargas a los 39 años

El Mariachi Vargas de Tecalitlán confirmó la muerte de su violinista y cantante Ángel López Jiménez, quien falleció a los 39 años después de varios meses de tratamiento contra el cáncer.
El comunicado oficial difundido en las redes sociales de la agrupación destacó el “virtuosismo, la entrega en cada escenario y la pasión inigualable con la que hizo vibrar las cuerdas de su violín y su voz”. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia, amigos y seguidores del artista.
Ángel López Jiménez nació el 28 de abril de 1987 y se integró al Mariachi Vargas de Tecalitlán, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música regional mexicana. Durante su paso por la orquesta, se ganó el reconocimiento del público y de sus compañeros por su talento y carisma.
En los últimos meses, la familia del violinista lanzó una campaña de apoyo económico en la plataforma GoFundMe para cubrir los costos de tratamientos médicos, hospitalarios y medicamentos. La iniciativa, que también resaltó que López Jiménez era padre de tres hijos, recibió la solidaridad de seguidores y colegas del mundo del mariachi.
Su esposa, Yuli, había publicado el 23 de mayo un mensaje en Facebook en el que reiteraba la lucha contra la enfermedad: “Seguimos en la lucha, mi esposo sigue luchando por recuperar su salud. Gracias, gracias infinitas gracias. Dios les bendiga”.
El fallecimiento de Ángel López Jiménez ha generado una ola de condolencias entre los amantes de la música mexicana y los integrantes del Mariachi Vargas, que recordaron su legado y la huella que dejó en el escenario nacional e internacional.