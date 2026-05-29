Familia de Carmen Salinas demanda a Emiliano Aguilar por acusaciones de brujería

La familia de la actriz Carmen Salinas presentó una demanda por daño moral contra Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, y contra la creadora del pódcast Penitencia, Saskia Niño de Rivera. La acción legal se originó después de que fragmentos del programa, difundidos en TikTok y otras redes, insinuaran que la fallecida actriz habría practicado brujería con niños.
En el episodio del pódcast, un interno identificado como “Beto” mencionó a “Carmelita Salinas” y, de forma críptica, aludió a supuestas prácticas oscuras. El audio se viralizó y generó un intenso debate en internet, con usuarios que defendían a la actriz y otros que la acusaban de actos de brujería.
Emiliano Aguilar, quien había comentado previamente sobre la supuesta confesión de la actriz, volvió a referirse al caso en sus redes sociales, insinuando que “más celebridades podrían estar involucradas en prácticas oscuras”. No presentó pruebas ni nombró a otras personas, lo que intensificó la reacción de la familia Salinas.
María Eugenia Plascencia, a través de su abogado Gerardo Rincón, solicitó:
Hasta el momento, Saskia Niño de Rivera afirma no haber sido notificada formalmente, aunque su representante legal anticipa que la notificación llegará pronto. El proceso judicial sigue en curso y se espera que los tribunales determinen la responsabilidad civil y penal de los implicados.