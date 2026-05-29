Familia de Carmen Salinas demanda a Emiliano Aguilar por acusaciones de brujería

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La hija de la fallecida actriz, María Eugenia Plascencia, interpuso una demanda por daño moral contra Emiliano Aguilar y la creadora del pódcast Saskia Niño de Rivera, tras la difusión de supuestas acusaciones de brujería contra Carmen Salinas en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 09:42 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 10:30 AM.