Julio Iglesias prepara querella contra elDiario.es por presuntas calumnias

El cantante Julio Iglesias ha anunciado que interpondrá una querella contra elDiario.es, su director Ignacio Escolar y cuatro responsables del periódico digital, por presuntas calumnias e injurias con publicidad relacionadas con una denuncia de abuso sexual que involucró a dos exempleadas de su residencia en República Dominicana y que la Fiscalía archivó.
El abogado del cantante, José Antonio Choclán, compareció este jueves ante el Tribunal de Instancia número 55 de Madrid, donde se celebró una audiencia de conciliación previa a la posible demanda penal. En la audiencia, el representante legal de Iglesias exigió que los demandados rectifiquen sus informaciones, eliminen los artículos y el podcast “La casa de Julio Iglesias” de sus plataformas, y se comprometan a no publicar en el futuro contenido que dañe su honor, intimidad y presunción de inocencia.
Según la demanda, elDiario.es habría elaborado un “montaje periodístico” que atribuye al cantante la comisión de delitos graves, entre ellos contra la libertad sexual y la trata de personas, sin que exista una sentencia judicial que lo respalde. El abogado de Iglesias sostiene que la publicación se realizó como parte de una campaña de desprestigio y linchamiento mediático, con la intención de generar un daño económico y reputacional de gran magnitud.
El medio digital se ha negado a retractarse. Ignacio Escolar y los representantes de los periodistas involucrados declararon que no aceptarán las condiciones impuestas por el cantante y mantendrán sus informaciones, argumentando que se basan en hechos investigados y publicados de buena fe.
En la demanda, el abogado de Iglesias también solicita una indemnización solidaria a determinar pericialmente, que “se anticipa en cifras de importante cuantía económica”, y que los demandados reconozcan expresamente el daño causado al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la presunción de inocencia del cantante.
Además, la acción legal se extiende a otros medios que, según la demanda, habrían colaborado en la difusión del supuesto montaje, como la agencia de noticias en español de TelevisaUnivision. El objetivo, según el abogado, es “lograr un mayor impacto y materializar el daño” mediante la creación de un espacio denominado “Investigación Julio Iglesias” que prioriza las noticias difamantes sobre aquellas que desvirtúan los hechos o informan del archivo del procedimiento.
El caso sigue abierto y se espera la resolución del tribunal sobre la admisión de la querella y la posible imposición de medidas cautelares mientras se tramita el proceso penal correspondiente.