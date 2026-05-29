Julio Iglesias prepara querella contra elDiario.es por presuntas calumnias

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El cantante Julio Iglesias, a través de su abogado, solicitará al tribunal de Madrid la interposición de una querella por injurias con publicidad y calumnias contra elDiario.es, su director Ignacio Escolar y cuatro responsables del medio, tras la publicación de denuncias de abuso sexual que la Fiscalía archivó.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 09:27 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 09:45 AM.