Justicia de EE. UU. descarta vínculo a proceso contra Natanael Cano por presunto auto robado

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Una jueza federal de los Estados Unidos dictó auto de no vinculación a proceso contra el cantante mexicano Natanael Cano, al no existir pruebas suficientes que acrediten su participación en la posesión de un Corvette 2015 reportado como robado en Phoenix, Arizona.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 09:36 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 10:21 AM.