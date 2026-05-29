Justicia de EE. UU. descarta vínculo a proceso contra Natanael Cano por presunto auto robado

Una magistrada del Distrito de Arizona emitió una resolución que exonera al artista sonorense Natanael Cano de cualquier responsabilidad penal en el caso del supuesto vehículo robado. La decisión, difundida por la revista TVNotas, establece que no se reunieron elementos probatorios que permitan acreditar la presunta posesión del automóvil, un Corvette blanco 2015, por parte del cantante.
Su carrera ha incluido colaboraciones con artistas de alto calibre, como Bad Bunny, Peso Pluma, Junior H y Alejandro Fernández, y ha sido galardonado con premios como el Premio Juventud y el Premio Lo Nuestro, además de recibir nominaciones a los Latin Billboard, Latin American Music Awards y MTV EMA’s.
Los últimos trabajos de Cano, como Nata Montana (2023), continúan consolidando su presencia en la escena musical regional e internacional. La resolución judicial, al descartar su vinculación a proceso, permite que el cantante siga enfocándose en su carrera sin la sombra de un proceso penal en territorio estadounidense.