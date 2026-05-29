Keanu Reeves solicita clemencia para el director Carl Erik Rinsch condenado por fraude a Netflix

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El actor Keanu Reeves envió una carta al tribunal federal de EE. UU. pidiendo indulgencia para Carl Erik Rinsch, quien fue hallado culpable de defraudar a Netflix por 11 millones de dólares. La solicitud, basada en una amistad de 15 años, llega antes de la sentencia prevista para el 29 de junio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 10:08 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 12:46 PM.