Maddox Pitt solicita legalmente cambiar su apellido a Jolie

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El hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, Maddox, ha presentado una petición judicial para eliminar el apellido “Pitt” y quedar registrado como Maddox Chivan Jolie, en un nuevo paso del distanciamiento familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 10:04 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 10:14 AM.