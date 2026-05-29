Maddox Pitt solicita legalmente cambiar su apellido a Jolie

El joven de 24 años, Maddox Chivan Jolie, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, presentó ante la corte una solicitud para suprimir el apellido paterno "Pitt" de su nombre legal. Según documentos citados por Us Weekly y Daily Mail, la petición, presentada el 29 de mayo de 2026, indica como única razón una causa “personal”. De aprobarse, el actor dejará de usar el apellido compuesto "Jolie‑Pitt" que ha portado durante gran parte de su vida.
Este movimiento se inscribe en una serie de decisiones similares de los hijos de la expareja. En febrero de 2026, Maddox ya había sido acreditado como "Maddox Jolie" en los créditos de la película Couture", donde trabajó como asistente de dirección junto a su madre. Anteriormente, había aparecido como "Maddox Jolie‑Pitt" en la producción Maria, biografía de la soprano Maria Callas.
El proceso de cambio de apellido también lo ha llevado su hermana menor, Shilou, quien en 2024, al cumplir 18 años, solicitó y obtuvo la eliminación de "Pitt" de su nombre, pasando a llamarse legalmente Shilou Jolie. Otras hijas, Vivienne y Zahara, ya utilizan exclusivamente el apellido Jolie en sus actividades públicas y profesionales.
El contexto familiar está marcado por una larga disputa tras la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016. El divorcio, que se prolongó varios años, incluyó batallas judiciales por la custodia y acusaciones cruzadas. Un presunto altercado en un vuelo privado en 2016, denunciado por Jolie, involucró a Pitt y a sus hijos, incluido Maddox, quien entonces tenía 15 años. Aunque el FBI no presentó cargos, el episodio habría profundizado la distancia entre el actor y sus hijos mayores.
Fuentes cercanas a Brad Pitt afirman que el cambio de apellido representa “un símbolo de un distanciamiento más profundo”. El actor, según los mismos reportes, se muestra devastado por la decisión, aunque mantiene la esperanza de reconstruir la relación con sus otros hijos.
Maddox, nacido en Camboya y adoptado por Angelina Jolie en 2002, fue adoptado por Brad Pitt en 2005. A lo largo de los años ha colaborado en proyectos cinematográficos impulsados por su madre, pero su vínculo con el padre parece estar en una fase de ruptura irreversible.