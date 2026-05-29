Mau y Ricky regresan al Metropólitan con su nuevo álbum “Ricky y Mau”

Después de un año de ausencia, los cantantes venezolanos Mau y Ricky aterrizaron en la Ciudad de México para ofrecer un espectáculo en el histórico Teatro Metropólitan. El evento marcó el lanzamiento oficial de su nuevo álbum, titulado Ricky y Mau, el cual describen como el trabajo que mejor los representa.
En una entrevista previa al concierto, los hermanos confesaron su emoción y explicaron que, a diferencia de la práctica habitual de mezclar material nuevo con éxitos consolidados, esta vez iniciarán el show con las cinco canciones del disco, pues “aman tanto el resultado que quieren compartirlo primero”. Mau calificó el momento de “precioso”.
El proyecto musical se consolida con la reciente apertura de su propio estudio de grabación en Miami, donde residen. Según Mau, el estudio es “el más hermoso que he visto en mi vida”, un sueño cumplido que suma a los logros del año.
Hijos del reconocido cantautor Ricardo Montaner, Mau y Ricky crecieron inmersos en la industria musical. Hoy afirman haber aprendido a reconocer sus fortalezas y debilidades, lo que les permite extraer lo mejor de cada uno. “El ejemplo vale más que mil palabras”, afirman, citando la influencia de su padre.
Durante el concierto, la segunda parte del setlist será elegida por los fans, quienes podrán solicitar sus temas favoritos. Sin embargo, no faltarán los éxitos “Desconocidos” y “La Boca”.
El dúo también compartió detalles de su vida cotidiana: ambos disfrutaron de un desayuno típico mexicano, con chilaquiles, tacos al pastor, molletes y tacos de carne. La gira continuará por varios países de Europa, ampliando su presencia internacional.