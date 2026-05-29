Mau y Ricky regresan al Metropólitan con su nuevo álbum “Ricky y Mau”

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Los hermanos Mau y Ricky vuelven a la Ciudad de México para presentar su nuevo disco “Ricky y Mau”, iniciando el concierto con todas las canciones nuevas y anunciando una gira internacional que incluye Europa.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/05/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 12:44 PM.