Susana Zabaleta advierte sobre riesgo de control mediático tras declaraciones de Sheinbaum

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La actriz Susana Zabaleta criticó los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instó a no ver TV Azteca por supuesta ofensiva mediática, y advirtió que tales declaraciones podrían allanar el camino para que el gobierno se adueñe de los medios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 29/05/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 29/05/2026 10:54 AM.