Susana Zabaleta advierte sobre riesgo de control mediático tras declaraciones de Sheinbaum

La actriz y cantante Susana Zabaleta no se mantuvo al margen del enfrentamiento entre el gobierno federal y TV Azteca, luego de que la mandataria, Claudia Sheinbaum, recomendara públicamente a la población abstenerse de consumir contenidos de la televisora por considerarlos una "ofensiva mediática" contra su gestión.
En entrevista concedida a Tinta Gris, Zabaleta cuestionó cualquier intento de influir en la elección de los medios que la audiencia mexicana consume y alertó sobre los peligros de normalizar mensajes que buscan deslegitimar a los medios de comunicación. "Al rato se van a adueñar de los medios", afirmó la artista, señalando que la presión gubernamental podría derivar en una censura encubierta.
Sheinbaum, durante su conferencia matutina, sostuvo que TV Azteca y otros espacios de opinión realizan "política desde sus pantallas" y difunden información sesgada contra la Cuarta Transformación. La presidenta defendió su postura diciendo: "No es censura, es una opinión" y negó cualquier intención de limitar la libertad de expresión.
El conflicto escaló cuando figuras de TV Azteca como Pati Chapoy, Javier Alatorre y Alejandro Villalvazo acusaron al gobierno de promover un discurso hostil hacia los medios críticos. En este contexto, Zabaleta recordó una experiencia personal: años atrás solicitó a Pati Chapoy que suspendiera una entrevista para evitar represalias laborales en Televisa; la petición fue atendida, pero ambas mantuvieron distancia personal desde entonces.
La Sociedad Interamericana de Prensa también emitió un comunicado expresando su preocupación por los dichos de Sheinbaum, advirtiendo que las señalamas del poder pueden afectar el ejercicio de la libertad de prensa en México.
Sheinbaum reiteró que su gobierno tiene derecho a responder a contenidos que considera falsos o manipulados, pero descartó cualquier intención de censura.
El debate sobre la libertad de expresión y la independencia de los medios continúa en aumento, mientras la sociedad civil y organizaciones internacionales observan de cerca los próximos pasos del Ejecutivo federal.