Alejandro Speitzer sorprende con radical transformación física y causa furor

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El actor mexicano Alejandro Speitzer, conocido por su paso por la telenovela infantil “Atrévete a soñar”, ha encendido las redes con una foto en sauna que muestra su nuevo físico. El polémico escenario ha generado especulaciones sobre la posible incursión del artista en plataformas de contenido exclusivo, mientras su carrera sigue consolidándose fuera de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 11:26 AM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 11:44 AM.