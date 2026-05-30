¿La manipulan? Arturo Carmona habla del supuesto control sobre Alicia Villarreal

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El actor Arturo Carmona declaró que la cantante regional mexicana mantiene la última palabra en sus decisiones artísticas, pese a los rumores sobre la supuesta influencia de su pareja, Cibad Hernández, y al conflicto legal con Cruz ‘N’. Carmona resaltó la trayectoria independiente y el trabajo constante de Villarreal desde su infancia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 11:25 AM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 11:07 AM.