¿La manipulan? Arturo Carmona habla del supuesto control sobre Alicia Villarreal

En una entrevista reciente, Arturo Carmona dejó claro que Alicia Villarreal es la única dueña de su carrera artística. El actor, exesposo de la cantante y padre de su hija Melenie, respondió a los rumores que circulan en redes sociales sobre una supuesta intención de Cibad Hernández, pareja de la artista, de controlar sus decisiones profesionales.
Según Carmona, "Alicia siempre ha sido muy independiente en temas profesionales. La última palabra siempre la ha tenido ella porque conoce su negocio". El actor subrayó que, aunque la cantante cuenta con equipos de trabajo y asesores, la dirección de su proyecto musical recae en la propia Villarreal, quien ha construido su trayectoria desde muy joven mediante esfuerzo y constancia.
El comentario de Carmona se produce en medio de la polémica generada por su reciente concierto en el Auditorio Nacional, donde el programa Ventaneando cuestionó la necesidad de invitados especiales y el productor Hugo Mejuto defendió la colaboración artística como una decisión de la cantante, no una necesidad. Además, la cantante enfrenta un pleito legal contra Cruz ‘N’, apodado “la Güerita consentida”, que ha avivado las especulaciones sobre la influencia de su pareja, Cibad Hernández, en su carrera.
Arturo Carmona también recordó la historia de su relación con Villarreal: se casaron en 1998, tuvieron a Melenie en 1999 y se separaron en 2001. Aseguró que la ruptura no estuvo vinculada a infidelidades y que ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza de su hija.
En conclusión, Carmona descartó cualquier control externo sobre la carrera de Alicia Villarreal, resaltando su experiencia, su conocimiento del negocio musical y su carácter trabajador. "Tiene muchos años de experiencia y ha trabajado desde muy niña para lo que ha logrado hoy", afirmó el actor.