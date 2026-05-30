Bonnie Blue reaparece con vientre de embarazada y anuncia un controvertido “golden baby shower”

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Tras admitir que había fingido un embarazo, la creadora de contenido para adultos Bonnie Blue (Tia Billinger) vuelve a afirmar que está realmente embarazada y planea un “baby shower” con actividades sexuales, generando polémica y críticas en medios internacionales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 11:26 AM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 11:30 AM.