Christian Martinoli se vuelve viral tras caída en escenario y alusión a Juan Gabriel

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El narrador de TV Azteca sufrió una aparatosa caída durante la presentación de una marca de tequila, la compartió en sus redes con una broma sobre Juan Gabriel y el video se viralizó, reforzando su cercanía con la audiencia en la antesala del Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 01:48 PM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 09:38 AM.