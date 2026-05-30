Jamie Lee Curtis lamenta la muerte de su hermana Kelly, su “primera amiga y confidente”

La actriz Jamie Lee Curtis, de 67 años, utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la muerte de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, quien falleció esa misma mañana a los 69 años. En un mensaje cargado de cariño, la ganadora del Oscar describió a Kelly como su “primera amiga y confidente de toda la vida”.
“Un cálido aloha para mi hermana mayor. Falleció esta mañana, en su casa, en la naturaleza, en paz”, escribió Curtis, acompañando el texto con una fotografía en blanco y negro de la fallecida.
El homenaje continuó resaltando la personalidad de Kelly: “Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Jugaba muy bien a las cartas, coleccionaba tortugas y amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go”. Además, Curtis recordó el orgullo de su hermana por sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, así como su patriotismo estadounidense.
Entre los recuerdos más entrañables, la actriz destacó la “generosa manera de amar” de Kelly, sus opiniones firmes, su curiosidad interminable, su estilo único y sus galletas navideñas de almendra en forma de medialuna cubiertas de azúcar, que le valieron el apodo de “Auntie Cookie”. Kelly solía cerrar cualquier mensaje con la bendición húngara “Isten Veled”, que Jamie Lee Curtis repitió en su publicación: “Isten Veled para mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Te volveré a ver más adelante en el camino”.
Kelly Lee Curtis, nacida en Santa Mónica en 1956, fue la hija mayor de los legendarios actores Tony Curtis y Janet Leigh. Debutó en el cine a los dos años en The Vikings (1958), película protagonizada por sus padres. Aunque nunca alcanzó la fama de su hermana menor, Kelly desarrolló una sólida carrera en cine y televisión, participando en títulos como Trading Places (1983), The Sentinel, Star Trek: Deep Space Nine, The Equalizer y Judging Amy. En años recientes incursionó en la dirección documental, con proyectos como Marby Jets Are Go (2018) y Curling in Stanley (2019).
Kelly deja a su esposo, Scott Morfee, y a una familia extensa que incluye a sus medio‑hermanos Alexandra, Allegra, Benjamin y el fallecido Nicholas Curtis. La comunidad de Hollywood y los seguidores de la familia Curtis han expresado su pesar y reconocimiento a la vida de la actriz, cuya trayectoria y carácter dejaron una huella imborrable.