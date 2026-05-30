Jamie Lee Curtis lamenta la muerte de su hermana Kelly, su “primera amiga y confidente”

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La ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis anunció el fallecimiento de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, a los 69 años, y rindió emotivo homenaje a la actriz y a la mujer que describió como su primera amiga y confidente de toda la vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 12:37 PM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 12:40 PM.