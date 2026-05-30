Empresa de cremas íntimas demanda a Brad Pitt por supuesta infracción de marca

Una empresa especializada en cremas íntimas para hombres, Beau D., ha interpuesto una demanda contra la marca de cuidado facial Beau Domaine, propiedad del actor Brad Pitt, solicitando una indemnización superior a los 75,000 dólares y la prohibición de usar dicho nombre en futuros productos.
Según la demanda presentada en un tribunal de California, Beau D. sostiene que el cambio de nombre de la línea de Pitt, de "Le Domaine" a "Beau Domaine", genera una similitud que puede inducir a error a los consumidores y afectar la reputación de su propia crema, conocida como "D. Cream". La compañía, fundada en 2020 en Malibú, se ha hecho conocida por comercializar una crema íntima masculina que promete hidratación y mejora de la apariencia de la piel, utilizando extractos herbales y un tono publicitario humorístico.
Beau D. afirma haber intentado resolver el conflicto de manera privada en varias ocasiones antes de acudir a la vía judicial, sin obtener respuesta por parte de los representantes de la marca de Pitt. Hasta la fecha, los portavoces del actor no han emitido declaraciones oficiales sobre la controversia.
Beau Domaine, lanzada en 2022 en colaboración con la familia Perrin, dueña de viñedos franceses, se caracteriza por incorporar ingredientes derivados de uvas como Grenache, Syrah y Mourvèdre, enfocándose en el cuidado antiedad de la piel. La línea está vinculada al Château Miraval, viñedo francés que también ha sido objeto de disputas legales en el pasado.
El caso plantea preguntas sobre la protección de marcas en el sector de productos de cuidado personal y la posible confusión entre productos de distinta naturaleza (cuidado facial vs. cuidado íntimo). La resolución de la demanda podría sentar precedentes para futuras disputas de propiedad intelectual en la industria del skincare y la cosmética masculina.