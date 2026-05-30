Empresa de cremas íntimas demanda a Brad Pitt por supuesta infracción de marca

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Una compañía de productos íntimos masculinos con sede en Malibú presentó una demanda en California contra la línea de skincare Beau Domaine de Brad Pitt, reclamando más de 75 mil dólares por presunta confusión de marca. La empresa alega que el nombre de la línea del actor es demasiado similar al suyo, lo que podría afectar su identidad comercial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 01:47 PM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 09:29 AM.