Fallece Marcia Lucas, editora ganadora del Oscar y pieza clave de Star Wars

Marcia Lucas, editora ganadora del Premio Oscar por su trabajo en la película original de Star Wars (1977), falleció el miércoles a los 80 años en Rancho Mirage, California, rodeada de sus seres queridos, según informó la abogada de su familia, Deidre Von Rock.
Lucas fue una figura esencial en la construcción narrativa de la primera entrega de la saga, conocida hoy como Una nueva esperanza. Su labor de montaje fue decisiva para dar forma a secuencias icónicas, incluida la batalla final contra la Estrella de la Muerte, que George Lucas describió como una de las más complejas en una entrevista con Rolling Stone.
Además de Star Wars, la editora participó en El retorno del Jedi (1983) y en otras producciones de George Lucas como THX 1138 y American Graffiti. Su carrera también la llevó a colaborar con Martin Scorsese, integrando los equipos de montaje de Taxi Driver, Alice Doesn't Live Here Anymore y New York, New York, consolidándose como una de las editores más influyentes de su generación.
Tras su divorcio de George Lucas en 1983, estuvo casada con Tom Rodrigues, director de producción en Skywalker Ranch, hasta 1993. La familia de Marcia Lucas emitió un comunicado en el que resaltó su legado: “Su influencia en el cine es imborrable; quienes la conocieron recordarán cómo hacía que la vida se sintiera más vívida, más bella, más divertida y más llena de amor”.
Marcia Lucas deja a sus dos hijas, Amanda Lucas y Amy Soper, y a tres nietos. Su aporte al universo original de Star Wars y al cine en general permanecerá como parte esencial de la historia cinematográfica.