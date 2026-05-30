Fallece Marcia Lucas, editora ganadora del Oscar y pieza clave de Star Wars

...

Marcia Lucas, la premiada editora que contribuyó al éxito de la trilogía original de Star Wars y colaboró con directores como Martin Scorsese, murió a los 80 años en Rancho Mirage, California, tras una enfermedad metastásica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 09:38 AM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 09:44 AM.