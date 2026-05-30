Frida Sofía rompe el silencio con polémico mensaje tras rumores de embarazo

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Frida Sofía Moctezuma volvió a generar controversia en redes al publicar un video donde declara “no nací para complacer” y aborda críticas, mientras se disipan los rumores de un posible embarazo que surgieron por una supuesta pancita en una fiesta privada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 06:45 AM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 07:12 AM.