Frida Sofía rompe el silencio con polémico mensaje tras rumores de embarazo

Frida Sofía Moctezuma Guzmán‑Pinal reactivó la polémica en sus redes sociales a principios de abril al compartir un video en el que dirige un mensaje directo a sus seguidores. En la grabación, la actriz y cantante, hija de Alejandra Guzmán, afirma: “Yo no nací para complacer. Si no les gusta… pregúntate qué haces aquí”. La frase, acompañada de una reflexión sobre cortar relaciones tóxicas, generó una oleada de reacciones entre sus fans y críticos.
El video surgió después de que, en una reunión privada celebrada por el cumpleaños de una amiga, varios usuarios interpretaran una ligera “pancita” de la artista como señal de un posible embarazo. En una segunda toma del mismo evento, la silueta de Frida Sofía aparece sin ese efecto, lo que sugiere que la percepción se debió al ángulo y la iluminación. Además, la actriz fue captada fumando, lo que descartó la hipótesis de gestación según los estándares de salud.
El rumor también alimentó comentarios de terceros. Alejandra Guzmán, madre de Frida, comentó en redes que “deberíamos preguntarle a Frida porque ayer le marqué, le puse: ‘¿Cuánto tienes?’”. Por su parte, Enrique Guzmán, abuelo de la joven, no ha emitido declaraciones oficiales, aunque la prensa ha especulado sobre su posible intervención.
En el video, Frida Sofía también habló de la necesidad de alejarse de personas que “te causan mierda”, subrayando su postura de autonomía y rechazo a la complacencia. La publicación incluyó la frase escrita que refuerza su mensaje, convirtiéndose en el centro de la discusión sobre la imagen pública de la artista y su relación con la familia Guzmán.
Frida Sofía, nacida el 13 de marzo de 1992, ha transitado del modelaje a la música y la televisión, participando en la gala del Balón de Oro 2019 y en la undécima temporada de Mira quién baila (2023). Sus constantes polémicas familiares y su presencia en redes la mantienen como una figura de alto interés mediático en México.