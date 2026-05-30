De fan a esposa: Laura Luz destapa su romance y boda con una mujer 20 años menor

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La actriz mexicana Laura Luz confirmó su matrimonio con Mary Chelo, una admiradora 20 años menor, después de haber hecho pública su bisexualidad. La boda, celebrada en 2019 de forma privada, contó con el apoyo familiar y la presencia de figuras del espectáculo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 12:11 PM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 12:17 PM.