De fan a esposa: Laura Luz destapa su romance y boda con una mujer 20 años menor

Laura Luz, reconocida actriz de telenovelas y exintegrante de "¡Cachún Cachún Ra Ra!", confirmó oficialmente su matrimonio con Mary Chelo, una fan que es aproximadamente veinte años menor que ella. La noticia se dio a conocer en 2022 durante la entrevista del programa De primera mano, donde la actriz habló de la felicidad que le produce haber hecho pública su orientación sexual y de su relación con Chelo.
Según declaró Luz, la relación comenzó cuando Mary Chelo, entonces seguidora de su trabajo, inició una amistad que con el tiempo se transformó en un noviazgo de tres años y más de un año de convivencia. La pareja contrajo matrimonio en 2019 mediante una ceremonia íntima, a la que asistieron únicamente familiares y amigos cercanos, entre ellos el actor Plutarco Haza y la periodista Ana María Alvarado.
La actriz explicó que, aunque al principio fue difícil revelar su vida sentimental, sus padres la apoyaron y la diferencia de edad nunca representó un obstáculo. Desde entonces, Laura Luz ha compartido fotografías y mensajes junto a su esposa en redes sociales, mostrando una postura más abierta y segura respecto a su identidad y su vida amorosa.
Laura Luz, quien perdió a su madre en 2015, se consolidó en la televisión mexicana gracias a su papel de Olimpia en "¡Cachún Cachún Ra Ra!" y ha participado en múltiples telenovelas, programas de entretenimiento y obras de teatro. Su historia de amor con Mary Chelo se suma a la creciente visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en el espectáculo nacional.
La boda, aunque discreta, marcó un hito en la vida de la actriz, quien ahora celebra su matrimonio y su bisexualidad con la misma naturalidad con la que ha desarrollado su carrera artística.