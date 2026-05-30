Majo Aguilar genera polémica por su outfit en concierto: ¿exceso o libertad de expresión?

La polémica surgió después de que una página de internet publicara un video en el que se criticaba el atuendo de dos piezas que Majo Aguilar llevó al escenario, describiéndolo como "más revelador de lo acostumbrado". El clip rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, dividiendo a los internautas entre quienes defienden la libertad artística de la cantante y quienes consideran que su vestuario estuvo fuera de lugar.
En el video, los críticos señalan que el outfit "robó el show" y que la artista "se enseñó de más". Por su parte, seguidores de la dinastía Aguilar argumentan que la música regional ha evolucionado y que la presentación visual es parte del espectáculo contemporáneo.
Hasta el momento, Majo Aguilar no ha emitido una respuesta oficial a la controversia. La falta de pronunciamiento mantiene vivo el debate en grupos y páginas de redes sociales, donde se comparan sus decisiones de estilo con las de su prima Ángela Aguilar, quien recientemente se casó con Christian Nodal.
La cantante, que debutó profesionalmente en 2015 con la canción "Lo busqué" junto a sus primos Leonardo y Ángela, ha lanzado varios proyectos, entre ellos el EP Tributo (2017) y colaboraciones con su primo Emiliano Aguilar. A pesar de enfrentar bajas en ventas recientemente, sigue siendo una de las figuras más queridas de la familia Aguilar.
El debate también ha reavivado preguntas sobre la presencia de Majo en eventos familiares, como la boda de Ángela y Nodal, y su posible participación en futuros proyectos musicales.
¿Fue excesivo el atuendo de Majo Aguilar o simplemente se trata de una reacción conservadora ante la evolución del espectáculo? La discusión continúa mientras la cantante decide si responderá o no a las críticas.