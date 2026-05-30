Majo Aguilar genera polémica por su outfit en concierto: ¿exceso o libertad de expresión?

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La cantante Majo Aguilar es criticada en redes sociales por el atrevido vestuario que lució en su último concierto, generando un debate sobre los límites de la vestimenta en la música regional mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 11:01 AM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 09:35 AM.