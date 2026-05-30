Mónica Castañeda lamenta la muerte de su hermana Norma en medio de luto familiar

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La conductora de ‘Ventaneando’, Mónica Castañeda, enfrenta la pérdida de su hermana Norma, quien falleció tras una larga enfermedad. El programa y sus compañeros expresaron su solidaridad, mientras la periodista se mantiene alejada de las redes para atender los ritos funerarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/05/2026 06:41 AM.
En Espectáculos y editada el 30/05/2026 06:51 AM.