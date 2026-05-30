Mónica Castañeda lamenta la muerte de su hermana Norma en medio de luto familiar

La comunidad televisiva y los seguidores de Mónica Castañeda se encuentran consternados tras el fallecimiento de su hermana, Norma Castañeda, anunciado oficialmente por el programa Ventaneando en su cuenta de X. La publicación del programa expresó: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.
Según informó el conductor Pedro Sola durante la emisión más reciente, Norma llevaba tiempo luchando contra una enfermedad grave, lo que ha llevado a la mayoría de los internautas a especular que la causa del deceso podría ser cáncer, aunque aún no se ha confirmado oficialmente.
Ante la noticia, la propia Mónica Castañeda no ha emitido declaraciones públicas ni ha publicado mensajes de condolencia en sus redes sociales, lo que sugiere que está enfocada en los trámites funerarios y el apoyo a su familia. Su último post en Instagram, fechado el 28 de mayo, estaba dedicado a la promoción de un pódcast y no al luto.
Los compañeros de Ventaneando, incluida la conductora Linet Puente, manifestaron su apoyo y describieron a Mónica como una profesional que, a pesar del dolor, ha continuado trabajando con normalidad y manteniendo una actitud positiva. Puente señaló que el equipo estaba al tanto del estado de salud de Norma y que la pérdida representa “una tremenda tristeza” para todos.
El programa también recordó a los televidentes que, mientras se respetan los momentos de duelo, la audiencia seguirá recibiendo la programación habitual, y se invita a los seguidores a enviar mensajes de aliento a través de los canales oficiales del programa.