Carlos Bonavides defiende su pensión del Bienestar y responde a las críticas

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El actor Carlos Bonavides, conocido como ‘Huicho Domínguez’, reiteró que la Pensión del Bienestar es un derecho constitucional de los adultos mayores y justificó la utilidad de los 6,200 pesos bimestrales que recibe, pese a las críticas de figuras públicas como Laura Zapata.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 12:34 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 01:04 PM.