Carlos Bonavides defiende su pensión del Bienestar y responde a las críticas

El actor Carlos Bonavides, popularmente llamado ‘Huicho Domínguez’ por su papel en la telenovela El Premio Mayor, volvió a defender públicamente la Pensión del Bienestar, un programa social del gobierno federal que otorga 6,200 pesos cada dos meses a personas mayores de 65 años. En una entrevista reciente en el programa De Primera Mano, Bonavides afirmó que el beneficio es un derecho constitucional y que, como cualquier adulto mayor, tiene pleno derecho a percibirlo.
El actor explicó que, a diferencia de algunos críticos que minimizan la cuantía del apoyo, él depende de esos recursos para subsistir. “Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen”, señaló en un video publicado en noviembre de 2024, cuando apareció frente al Banco del Bienestar para responder a los ataques de la actriz Laura Zapata y otros detractores.
La Pensión del Bienestar, implementada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, busca garantizar una vejez digna a los adultos mayores que no cuentan con pensiones contributivas. Desde su creación en 2020, tras la reforma del artículo cuarto de la Constitución, el programa ha sido objeto de controversia: mientras algunos lo consideran una medida histórica, otros lo acusan de ser una herramienta política.
Personas del espectáculo, como Leticia Guajardo (madre de Poncho de Nigris) y ahora Bonavides, han sido señaladas por recibir el beneficio, lo que ha alimentado la percepción de que el programa favorece a celebridades. Sin embargo, Bonavides enfatizó que el acceso es universal y que “todos los adultos mayores, sin importar quiénes sean, pueden tramitar el programa”.
En julio de 2024, Bonavides declaró que estaba dispuesto a desempeñar cualquier trabajo, “honradamente y lícitamente”, incluso labores de limpieza, para complementar sus ingresos. Posteriormente, en noviembre, utilizó TikTok para reiterar que la pensión le resulta “muy útil” y que no debería ser objeto de burlas.
Durante la entrevista en De Primera Mano, el actor manifestó que su situación económica había mejorado, pero que seguiría cobrando la pensión porque “es la primera vez en la historia de México que a los ancianos nos dan un dinero”. Añadió que el programa es “producto de un movimiento” y que su objetivo no es político, sino garantizar el derecho constitucional de los mayores.
El debate sigue abierto, pero Carlos Bonavides mantiene su postura: la pensión es un derecho, no un privilegio, y seguirá cobrándola mientras sea necesario para su sustento.