Dua Lipa y Callum Turner se casan en una íntima ceremonia londinense

Dua Lipa y el actor Callum Turner oficializaron su unión en una ceremonia civil celebrada en el Old Marylebone Town Hall, uno de los registros más emblemáticos de la capital británica. El enlace, que tuvo lugar el domingo, contó con la presencia de menos de una decena de familiares y amigos cercanos, según reportes de medios internacionales.
Tras intercambiar votos, la pareja salió del edificio bajo una lluvia de confeti lanzado por los ocho asistentes que los acompañaban. Ambos fueron recibidos en las escaleras del hall y abordaron un clásico taxi negro londinense, acompañados por un pequeño equipo de seguridad y algunos familiares.
La cantante lució un vestido de alta costura diseñado por Schiaparelli, completamente blanco, con sombrero, guantes y un ramo de flores en tonos amarillos y blancos. Callum Turner vistió un traje azul marino de Ferragamo, complementado con camisa y corbata a juego.
La boda, descrita por testigos como “discreta” y “rápida”, se realizó antes de una celebración mucho más amplia prevista en Italia. Según información de EFE y medios italianos, la segunda parte del evento se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en Palermo, con el hotel Villa Igiea como centro de operaciones. Se han reservado dos plantas completas para invitados y personal técnico, y se programan actividades en la Galería de Arte Moderno de Palermo, el Palacio Gangi y Villa Valguarnera, donde se realizará la ceremonia civil italiana.
Para la boda siciliana, la diseñadora Donatella Versace, a través de Atelier Versace, está confeccionando el vestido que llevará Dua Lipa. La lista de invitados incluirá figuras de la industria musical como Mark Ronson, Olivia Dean, Charli XCX y, potencialmente, Elton John.
La relación de la pareja se hizo pública en 2024 y, tras aproximadamente un año de noviazgo, Turner le propuso matrimonio a la cantante en diciembre del mismo año. Dua Lipa confirmó el enlace en una entrevista con la edición británica de Vogue, donde explicó que la idea del matrimonio había cambiado radicalmente para ella tras conocer a Turner.
Con la ceremonia civil ya concluida, los recién casados continúan con sus compromisos profesionales mientras afinan los últimos detalles de la celebración italiana, que promete ser una de las más esperadas del panorama de la farándula internacional.