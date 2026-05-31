Dua Lipa y Callum Turner se casan en una íntima ceremonia londinense

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La cantante británica y el actor contrajeron matrimonio el domingo en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, rodeados de menos de diez personas. La boda civil, discreta y rápida, marca el inicio de una serie de festejos que se trasladarán a Palermo, Italia, a principios de junio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 04:03 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 04:12 PM.