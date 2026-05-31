Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres y anuncian boda de tres días en Sicilia

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La cantante británica y el actor estadounidense contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres, y preparan una celebración de lujo de tres días en la isla italiana de Sicilia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 12:44 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 12:53 PM.