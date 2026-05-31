Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres y anuncian boda de tres días en Sicilia

El domingo 31 de mayo de 2026, la artista pop Dua Lipa, de 30 años, y el actor Callum Turner, de 36, oficializaron su unión civil en el Old Marylebone Town Hall de Londres. La ceremonia, de bajo perfil, contó con la presencia de un reducido grupo de familiares y amigos, y se realizó ante el registro civil británico.
Lipa llegó al recinto vestida de blanco, con guantes, sombrero y tacones a juego, mientras que Turner lució un traje azul marino con corbata. Al concluir el acto, los presentes los recibieron con una lluvia de confeti antes de que la pareja abordara un taxi negro como recién casados.
Este enlace legal sirve como preludio a una segunda celebración prevista en Sicilia, Italia, que se extenderá durante tres días y reunirá a figuras del espectáculo como Charli XCX, Tove Lo y, según rumores, el propio Elton John, colaborador de Lipa en 2021.
Fuentes citadas por el tabloide británico The Sun describen la futura boda italiana como una “verdadera boda de cuento de hadas”, con múltiples locaciones de gran escala y la participación del diseñador Simon Porte Jacquemus en al menos uno de los atuendos de la cantante.
El compromiso de la pareja se dio a conocer en diciembre de 2024, y Lipa confirmó la noticia en una entrevista con la edición británica de Vogue en junio de 2025, donde expresó su deseo de “envejecer juntos y ser mejores amigos para siempre”.
La elección del Old Marylebone Town Hall no es casual; el edificio ha sido escenario de bodas de celebridades como Paul McCartney y Liam Gallagher. La boda londinense de Lipa y Turner sigue el modelo de su amiga Charli XCX, quien también celebró una ceremonia íntima en Londres antes de una gran fiesta en Sicilia.