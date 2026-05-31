Emily Blunt rechaza la IA y la califica de “aterrorizante” en su nueva película con Spielberg

...

La actriz británica confesó que la inteligencia artificial le produce temor y decidió no usarla para una secuencia clave de “El día de la revelación”, el próximo thriller de ciencia ficción dirigido por Steven Spielberg.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 12:45 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 12:57 PM.