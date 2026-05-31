Emily Blunt rechaza la IA y la califica de “aterrorizante” en su nueva película con Spielberg

En una entrevista reciente en el programa Hot Ones, Emily Blunt reveló que rechazó el uso de inteligencia artificial (IA) durante el rodaje de su nuevo filme El día de la revelación. La actriz describió a la IA como “aterrorizante” y prefirió crear de forma práctica los efectos sonoros de una escena central en la que su personaje, la meteoróloga Margaret Fairchild, comienza a hablar en un idioma no humano durante una transmisión en vivo.
Para lograr el efecto, Blunt y el equipo de sonido optaron por producir “sonidos extraños” –clics, zumbidos, consonantes y respiraciones– grabados con micrófonos estratégicamente ubicados en el set. El diseñador de sonido ensambló posteriormente la secuencia, que se extiende en un plano continuo de cuatro minutos y muestra la desintegración gradual del personaje.
El filme marca el regreso de Steven Spielberg al género de ciencia ficción y su 37.º largometraje como director. Junto al guionista David Koepp, Spielberg narra la historia de una meteoróloga de Kansas City que, al grabar un segmento meteorológico, es atrapada por una misteriosa fuerza extraterrestre. El elenco incluye a Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd‑Hughes.
Las primeras proyecciones han generado críticas mayormente positivas: Collider la califica como “otro jonrón monumental” de Spielberg; Gizmodo la llama “la mejor película del director en 20 años”; y IndieWire la equipara en emoción a Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Sin embargo, Polygon advierte que algunas ideas quedan poco desarrolladas, aunque el fundamento clásico de la ciencia ficción de Spielberg sigue sólido.
Steven Spielberg, presente en el festival South by Southwest, comentó que “tiene la sospecha de que no estamos solos”. Blunt, por su parte, señaló en la revista Empire paralelismos con Encuentros cercanos del tercer tipo (1977). El día de la revelación se estrenará el 11 de junio de 2026 en cines de América Latina.