Fallece el padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

El sábado 30 de mayo de 2026 se confirmó el fallecimiento del padre de Abraham Luna, vocalista del exitoso Grupo Firme. La noticia se dio a conocer mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de TJ Comunica.
En el mensaje, el equipo de TJ Comunica manifestó: "El equipo de TJ Comunica extiende sus condolencias a Abraham Luna, cantante de Grupo Firme, y a su familia por el fallecimiento de su padre, deseándoles fortaleza y una pronta resignación. Descanse en paz".
El comunicado añadió una segunda declaración: "La familia Lagunas, el equipo de TJ Comunica y México Comunica envían un abrazo a Abraham Luna, cantante e integrante de Grupo Firme, y a su familia ante la pérdida de su querido padre... Nuestro más sentido pésame y deseos de pronta resignación. Descanse en paz".
Hasta el momento, ningún integrante de la familia Luna ha emitido declaraciones públicas al respecto.
Grupo Firme, una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano, ha mantenido una estrecha relación con sus seguidores, quienes expresaron sus condolencias a través de redes sociales y mensajes de apoyo al artista.