Fallece el padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

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El padre de Abraham Luna, cantante de Grupo Firme, falleció el 30 de mayo de 2026. El comunicado de TJ Comunica expresó condolencias y apoyo a la familia, mientras que la familia aún no ha emitido declaraciones públicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 12:34 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 12:52 PM.