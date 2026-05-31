Isis Serrath admite que su supuesta aventura con Poncho de Nigris fue una mentira de venganza

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La actriz e influencer Isis Serrath reveló que el escándalo que puso en jaque el matrimonio de Poncho de Nigris y Marcela Mistral fue una invención motivada por un comentario despectivo, y ahora cierra el capítulo sin rencores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 12:34 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 01:02 PM.