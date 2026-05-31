Isis Serrath admite que su supuesta aventura con Poncho de Nigris fue una mentira de venganza

En una entrevista publicada en sus redes sociales, Isis Serrath confirmó que la supuesta infidelidad con el creador de contenido Poncho de Nigris, que en 2023 sacudió los titulares del país, nunca existió. La actriz explicó que la acusación fue una estrategia de venganza tras un comentario que la hirió profundamente durante su participación en La Casa de los Famosos.
El caso evidencia cómo las redes sociales pueden amplificar conflictos personales y convertirlos en titulares de alcance nacional, mientras que la verdad a menudo queda relegada a un segundo plano.