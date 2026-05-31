Naim Darrechi declara estar cerca de Dios y lanza fuerte mensaje contra Yeri MUA;

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El influencer Naim Darrechi rompió el silencio tras su detención en un vuelo de Puerto Vallarta a la CDMX, asegurando que ha buscado apoyo espiritual y exigiendo el cese del acoso de su ex, la cantante Yeri MUA. El polémico intercambio ha reavivado rumores de una posible acción legal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 12:34 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 01:08 PM.