Olivia Rodrigo descarta una disputa con Taylor Swift y pide alejarse de los rumores en redes

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La cantante de 23 años explicó en una entrevista con Popcast (The New York Times) que prefiere no profundizar en los supuestos enfrentamientos con la estrella de 36 años, señalando que el constante escrutinio de internet la volvería “loca”. Rodrigo recordó su relación cordial con Swift desde el éxito de “Driver’s License” y reiteró que no hay conflictos entre ambas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 12:45 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 01:11 PM.