Olivia Rodrigo descarta una disputa con Taylor Swift y pide alejarse de los rumores en redes

En una entrevista concedida al programa Popcast del The New York Times, Olivia Rodrigo, la joven cantautora de 23 años, respondió a los constantes rumores que circulan en internet sobre una supuesta rivalidad con Taylor Swift. La artista explicó que no profundiza en esas especulaciones porque “me volvería loca” y que simplemente no dispone de “suficientes horas en el día” para atender a los detectives de la red.
Rodrigo recordó que su vínculo con Swift comenzó de forma pública y amistosa. Cuando su sencillo “Driver’s License” alcanzó el tercer puesto en iTunes en 2021, Swift compartió la noticia en Instagram y elogió a la joven como “mi chica”. La cantante también había declarado que Swift era una de sus mayores inspiraciones.
Sin embargo, la relación pareció enfriarse tras la inclusión retroactiva de Swift, Jack Antonoff y St. Vincent como coautoras de “Deja Vu” en el álbum Sour. A pesar de ello, Rodrigo subrayó que nunca ha tenido problemas con nadie y que prefiere mantenerse al margen de los comentarios que intentan encasillar sus canciones como dirigidas a una sola persona.
Los rumores resurgieron con el lanzamiento de su segundo álbum Guts, cuando algunos seguidores especularon que temas como “Vampire” y “The Grudge” podrían estar dirigidos a Swift. Rodrigo, en entrevistas anteriores con The Guardian y Rolling Stone, reiteró que no comenta sobre el origen de sus letras y que mantiene una postura “muy tranquila” y enfocada en su círculo cercano.
Con su tercer álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love programado para el 12 de junio de 2026, Rodrigo vuelve a la carga musical, dejando en claro que su prioridad es la música y no los conflictos mediáticos.