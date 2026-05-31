Influencer Paola Márquez es hallada sin vida en su departamento

La influencer y comediante Paola Márquez, de 30 años, fue hallada sin vida en el departamento que habitaba en el municipio de Huehuetlán, según informó el H. Ayuntamiento de la localidad. La publicación oficial lamentó su fallecimiento y extendió condolencias a sus familiares y amigos.
El hallazgo se produjo cuando un familiar acudió a visitar a la joven y encontró el cuerpo sin signos vitales. Inmediatamente llegaron los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el deceso. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha revelado la causa exacta, aunque reportes preliminares sugieren la posibilidad de un suicidio.
El padre de Paola, Hércules Márquez Balderas, compartió su dolor en Facebook, anunciando los detalles de las honras fúnebres que se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo en Huichihuayan. No se han divulgado más datos sobre las circunstancias que rodearon la muerte.
Las redes sociales se vistieron de luto. En Instagram y TikTok, miles de seguidores publicaron mensajes de cariño y condolencias, recordando la energía y humor que la influencer transmitía. Una de sus últimas publicaciones, con la frase “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”, se volvió viral y ha sido citada como posible indicio de su estado emocional.
El caso ha reavivado la conversación sobre la salud mental de los creadores de contenido en México, un sector que ha experimentado varios fallecimientos recientes, entre ellos el del comediante Rolling Ray. Expertos en salud mental subrayan la necesidad de apoyo psicológico y de entornos seguros para los influencers, quienes a menudo enfrentan presión constante y exposición pública.
Las autoridades continúan con la investigación y han solicitado a la ciudadanía cualquier información que pueda contribuir a esclarecer los hechos. Mientras tanto, la familia y los seguidores de Paola Márquez siguen rindiendo tributo a su legado en las plataformas digitales.