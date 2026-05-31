Influencer Paola Márquez es hallada sin vida en su departamento

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La creadora de contenido Paola Márquez, de 30 años, fue encontrada sin vida en su domicilio de Huehuetlán. La Fiscalía abre una investigación preliminar que apunta a un posible suicidio, mientras familiares y seguidores expresan su dolor en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 12:37 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 12:56 PM.