Sol León responde a acusaciones de armas y drogas tras ganar ‘La Mansión VIP’

Sol León, la influencer que se coronó ganadora del reality show La Mansión VIP después de cuatro semanas de competencia, ha sido señalada por su exesposo, Roberto López, con acusaciones de poseer armas de fuego, marihuana ("ramitas verdes") y cocaína ("polvito rosa").
Durante una transmisión en vivo desde Puerto Vallarta, donde se reunió con los demás concursantes del programa, Sol León informó que sus abogados le advirtieron de un inminente cateo a sus residencias en Tijuana y la Ciudad de México. La influencer aseguró que, de confirmarse la inspección, convertirá el proceso en una producción audiovisual para monetizar la supuesta "detención".
En un video publicado en TikTok, la creadora de contenido desmintió rotundamente los señalamientos, indicando que en sus casas solo se encuentra "excremento de sus perros" y que no posee ni armas ni sustancias ilícitas. Asimismo, manifestó su confianza en las autoridades mexicanas, aunque calificó de "cobarde" la acción de su exesposo al presentar la denuncia mientras ella se encontraba dentro del reality.
Sol León también recordó que, tras su separación de Roberto López, ha utilizado sus plataformas para promover la independencia financiera y el empoderamiento de sus seguidoras. La influencer agradeció el apoyo incondicional de su comunidad, la cual le permitió obtener el premio de 2 millones de pesos que otorga el programa.
Por su parte, Roberto López no ha emitido declaraciones públicas adicionales. La polémica se suma a la historia de conflicto entre ambos, que incluye una supuesta infidelidad revelada por la influencer y una violenta pelea que fue difundida en redes sociales.
El caso sigue abierto y se espera que, de concretarse el cateo, las autoridades presenten los resultados. Mientras tanto, Sol León reiteró que volverá a abordar el tema cuando haya avances concretos.