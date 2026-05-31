Sol León responde a acusaciones de armas y drogas tras ganar ‘La Mansión VIP’

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La influencer Sol León, ganadora del reality ‘La Mansión VIP’, enfrenta denuncias de su exesposo Roberto López por supuesta posesión de armas, marihuana y cocaína. La creadora de contenido desmintió los señalamientos, anunció que grabará el eventual cateo y reiteró su confianza en sus seguidores y en la autoridad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 31/05/2026 04:03 PM.
En Espectáculos y editada el 31/05/2026 04:13 PM.