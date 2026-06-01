Justin y Hailey Bieber habrían sido los cupidos de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Los Bieber como intermediarios – Según Page Six, Justin y Hailey Bieber habrían jugado un papel clave al presentar a Kendall Jenner y al actor australiano Jacob Elordi en una reunión social posterior al festival Coachella, celebrada en abril en California. En ese evento, la modelo se mostró “súper tranquila, muy reservada y relajada”, mientras que ambos fueron vistos interactuando de forma cercana, lo que generó las primeras especulaciones sobre una posible relación.
Seguimiento de la cercanía – Desde entonces, la pareja ha sido avistada en múltiples ocasiones junto a los Bieber, tanto en eventos sociales como en encuentros privados. Entre los más destacados está una cena en un hotel de Santa Bárbara, donde los cuatro compartieron mesa y posteriormente visitaron un restaurante local. Asimismo, han sido fotografiados en playas privadas de Hawái y en desplazamientos por Los Ángeles, a menudo acompañados por miembros del círculo cercano de los Jenner, como Kylie Jenner, y por celebridades como Timothée Chalamet.
Las fuentes indican que la relación se encuentra en una fase inicial y que ambos intentan mantener un perfil discreto, limitando su exposición mediática. Una fuente cercana a Kendall comentó que Elordi, conocido por su papel en Euphoria y The Kissing Booth, comparte valores de trabajo y humildad que atraen a la modelo, quien ha sido criticada en el pasado por su supuesto “nepotismo”.
Antecedentes de los involucrados – Jacob Elordi ha mantenido relaciones previas con figuras como Kaia Gerber y la influencer Olivia Jade Giannulli. Por su parte, Kendall Jenner ha sido vinculada con personalidades del espectáculo y del deporte, entre ellas Bad Bunny y el jugador de baloncesto Devin Booker. Hasta la fecha, ni los representantes de Jenner ni los de Elordi han emitido declaraciones oficiales sobre la naturaleza de su vínculo.