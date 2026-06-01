Justin y Hailey Bieber habrían sido los cupidos de Kendall Jenner y Jacob Elordi

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Fuentes citadas por Page Six afirman que los Bieber facilitaron el primer encuentro entre la modelo y el actor, en una fiesta posterior a Coachella organizada por el cantante, lo que habría desencadenado una relación incipiente que se ha visto en varios eventos privados y públicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 05:11 PM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 04:56 PM.