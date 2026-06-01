Clint Eastwood se retira oficialmente de la actuación a los 96 años

Clint Eastwood, 96 años, se despide oficialmente de la actuación. El anuncio, hecho público el 31 de mayo, día de su cumpleaños, provino de su hijo Kyle Eastwood en la presentación de un concierto‑cine en el Festival Internacional de Cine de Amiens (FIFAM). Con una carrera que abarca más de 70 años, el icónico cineasta cerró su etapa frente a las cámaras tras el estreno de Jurado nº 2 (2024), un thriller legal que recibió elogios de la crítica.
Eastwood, conocido por papeles emblemáticos como el “Hombre sin nombre” en la Trilogía del dólar de Sergio Leone y el implacable inspector Harry Callahan en la saga Dirty Harry, también dejó una huella indeleble como director. Ganó cuatro premios Óscar, entre ellos Mejor Director y Mejor Película por Sin perdón (1992) y Million Dollar Baby (2004). Su filmografía como director incluye Mystic River, Cartas desde Iwo Jima, Gran Torino y American Sniper.
Además de su faceta artística, Eastwood sirvió como alcalde de Carmel‑by‑the‑Sea (California) en 1986 y ha mantenido una vida privada discreta tras la muerte de su pareja, Christina Sandera, a mediados de 2024. Su longevidad se atribuye a una rutina de entrenamiento con pesas, meditación diaria y una alimentación estricta.
Con su retiro, la industria del entretenimiento pierde a una de sus mayores referencias, pero su legado perdurará en la historia del cine mundial.