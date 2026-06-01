Clint Eastwood se retira oficialmente de la actuación a los 96 años

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El legendario actor y director estadounidense anunció su retiro definitivo del cine tras más de siete décadas de trayectoria, confirmación hecha por su hijo Kyle Eastwood durante el Festival Internacional de Cine de Amiens.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 12:17 PM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 03:49 PM.