Drake Bell duda la paternidad del bebé que espera su novia Ela Vidal

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El actor y cantante estadounidense, que vive entre México y Florida, enfrenta una crisis personal tras sospechar que su pareja, la modelo Ela Vidal, le fue infiel y que el futuro hijo podría no ser suyo. La situación ha generado depresión, ansiedad y controversia en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 04:06 PM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 04:24 PM.