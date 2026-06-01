Drake Bell duda la paternidad del bebé que espera su novia Ela Vidal

El cantante y actor estadounidense Drake Bell, quien ha mantenido una relación cercana con México desde hace varios años, atraviesa una profunda crisis personal. Según fuentes cercanas, Bell y su novia, la modelo mexicana Ela Vidal, anunciaron a mediados de mayo que esperaban un bebé. Sin embargo, el artista habría descubierto indicios de una posible infidelidad de su pareja.
Bell, que reside entre la Ciudad de México y Florida, asegura que la supuesta amante es Aitor, un amigo de la modelo. El cantante habría expresado su frustración en mensajes intimidatorios y habría contratado a terceros para generar odio en redes sociales contra él. La situación ha desencadenado una fuerte depresión y ansiedad en Bell, quien ha borrado sus publicaciones de Instagram y se muestra reacio a aparecer en público.
Ela Vidal, por su parte, niega rotundamente las acusaciones y asegura que Aitor es únicamente un amigo. La modelo ha mantenido una postura firme, calificando de “mentira” los rumores que circulan en los medios. Ante la incertidumbre, Bell ha manifestado que la única forma de confirmar la paternidad será mediante una prueba de ADN una vez que nazca el bebé.
El escándalo ha generado una gran repercusión en redes sociales y medios de entretenimiento, donde se ha debatido la posible ruptura de la relación y el impacto en la carrera del artista. Mientras tanto, Bell se muestra indeciso entre preservar su orgullo o esperar a que se aclare la situación tras el nacimiento.
Este episodio se suma a otras controversias que ha vivido el actor, como su enfrentamiento con un reportero y un incidente durante una firma de autógrafos. La comunidad de seguidores y críticos sigue atenta a los próximos pasos de Drake Bell y Ela Vidal.