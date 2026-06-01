Emiliano Aguilar denuncia a Christian Nodal por insultos a sus hijas y exige disculpa

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El cantante Emiliano Aguilar reveló en entrevista que la disputa con Christian Nodal surgió después de que este último le enviara mensajes ofensivos en estado de ebriedad, incluyendo insultos dirigidos a sus hijas. Aguilar exige una disculpa pública y advierte que la falta de respeto a su familia podría desencadenar una confrontación física.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 08:02 AM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 08:16 AM.