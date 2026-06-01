Emiliano Aguilar denuncia a Christian Nodal por insultos a sus hijas y exige disculpa

EMILIANO AGUILAR confirmó este lunes que la polémica con Christian Nodal no se trata de una rivalidad musical, sino de un ataque personal contra sus hijas. En la entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante, el artista explicó que los mensajes de Nodal llegaron en la madrugada, cuando el cantante estaba bajo los efectos del alcohol, y contenían expresiones despectivas dirigidas a los menores de la familia Aguilar.
Según Aguilar, los textos incluían frases como "sus hijas son una vergüenza" y "no merecen estar en la misma ciudad que tú". El rapero aseguró que, al leerlos, sintió una profunda ofensa que lo llevó a confrontar a Nodal en redes sociales, exigiendo una disculpa pública.
El cantante manifestó que, si bien está dispuesto a aceptar críticas a su música, el ataque a sus hijas es inaceptable. "Si se meten con mi trabajo, lo entiendo; pero insultar a mis hijas es cruzar una línea que no se puede pasar", declaró Aguilar. Añadió que, de no recibir una disculpa, estaría dispuesto a llegar a los golpes, aunque reconoce que no buscaría la violencia como primera opción.
Hasta el momento, el representante de Christian Nodal no ha emitido comunicado oficial. Sin embargo, fuentes cercanas al cantante indican que se está evaluando una respuesta para evitar que la controversia escale.
Ambos artistas comparten una trayectoria que abarca géneros como el rap, la cumbia y la música regional, lo que ha generado comparaciones y, en ocasiones, tensiones en la industria. La disputa actual marca el punto más álgido de una serie de desencuentros que, según analistas, podrían afectar la percepción del público sobre ambos músicos.
Emiliano Aguilar mantiene su postura firme: exige una disculpa pública de Christian Nodal y advierte que cualquier nuevo ataque contra su familia será respondido con la misma dureza que la ofensa recibida.