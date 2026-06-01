Fiscalía de San Luis Potosí confirma que la muerte de la influencer Paola Márquez fue autoinfligida

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La Fiscalía General del Estado determinó que no existen indicios de delito en el fallecimiento de la creadora digital de 30 años, cuya muerte se registró el 30 de mayo en su departamento de la colonia Virreyes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 12:18 PM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 03:51 PM.