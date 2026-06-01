Julieta Venegas defiende su canción feminista “La niña futbolista” ante críticas en redes

Julieta Venegas respondió este lunes a las críticas que ha recibido en redes sociales por su canción “La niña futbolista”, tema presentado como parte de las actividades culturales previas al Mundial de Fútbol 2026. La intérprete aclaró que la pieza, una nueva versión de una canción de la agrupación infantil Patita de Perro, nació con el objetivo de promover la igualdad de género y motivar a niñas y adolescentes a perseguir sus metas dentro y fuera de las canchas.
En una entrevista concedida a Infobae, Venegas declaró: “Me gustó inspirar a niñas y a grandes a que no se dejen detener por los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean”. Añadió que el mensaje central busca desafiar las barreras históricas que han enfrentado las mujeres en el deporte y que la canción se realizó “con mucho cariño”.
La canción fue presentada oficialmente por la Secretaría de Cultura durante una conferencia encabezada por la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde se resaltó su enfoque en la inclusión y la participación femenina en el fútbol rumbo al Mundial, que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.
Las críticas surgieron principalmente en plataformas digitales, donde algunos usuarios cuestionaron la pertinencia de una letra con contenido feminista dentro del contexto competitivo del torneo. Otros, sin embargo, defendieron la iniciativa, argumentando que amplía la conversación sobre el papel de la mujer en el deporte.
Venegas insistió en que el proyecto tiene una intención social antes que comercial. “Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”, afirmó la cantante, recordando las limitaciones impuestas por estereotipos de género.
La polémica coincidió con la participación de la artista en la Feria del Libro de la Frontera (FELIF), donde presentó su libro autobiográfico “Norteña. Memorias del comienzo”. Durante el evento, destacó la importancia de la lectura en su proceso creativo y la promovió como una herramienta que “abre muchas puertas en la cabeza”.
Mientras la conversación digital sigue dividida, Julieta Venegas mantiene el foco en el mensaje que inspiró la canción: impulsar a nuevas generaciones de niñas a participar en el fútbol y perseguir sus aspiraciones sin limitaciones.