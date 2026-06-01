Julieta Venegas defiende su canción feminista “La niña futbolista” ante críticas en redes

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La cantante explicó que su tema, creado para el Mundial 2026, busca inspirar a niñas y adolescentes a romper barreras de género en el deporte, pese a la polémica generada en internet.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 02:55 PM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 04:00 PM.