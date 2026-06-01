Kenia Os desmiente rumores de ruptura con Peso Pluma tras emotivo concierto en Monterrey

La artista mexicana Kenia Os, quien ofreció el sábado 30 de mayo un concierto en el Estadio Borregos ante más de 17 mil personas, fue captada en varias ocasiones llorando durante su presentación. Los videos que se viralizaron en redes sociales alimentaron una ola de rumores que apuntaban a una posible ruptura con su pareja sentimental, el cantante de corridos tumbados Peso Pluma.
Al salir del recinto, la cantante fue abordada por reporteros en el aeropuerto de Monterrey. A pesar de la insistencia de la prensa, Kenia Os evitó responder directamente a las preguntas sobre su relación, mientras su equipo de seguridad la acompañaba. Finalmente, ante la presión de una periodista, la artista admitió que los rumores son “solo eso: rumores”, sin confirmar ni negar una separación.
Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido ningún comunicado al respecto. Sin embargo, ambas figuras continúan publicando contenido conjunto en sus redes sociales, lo que ha generado una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes siguen especulando sobre el estado de su vínculo.
La relación entre Kenia Os y Peso Pluma se consolidó públicamente el 14 de febrero de 2025, después de que una colaboración musical titulada “Tommy & Pamela” se estrenara el 18 de julio de 2024. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación discreta pero visible, sin mayores escándalos.
En conclusión, la artista mexicana dejó claro que los rumores de ruptura carecen de fundamento y que, por el momento, su relación con Peso Pluma sigue vigente.