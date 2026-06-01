Kenia Os desmiente rumores de ruptura con Peso Pluma tras emotivo concierto en Monterrey

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La cantante mexicana, tras llorar en su show del Estadio Borregos, negó que los rumores sobre su supuesta separación con Peso Pluma sean ciertos, calificándolos de simples especulaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 01:41 PM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 04:19 PM.