Marco Chacón acusa a Imelda Tuñón de robo y reaviva polémica familiar

...

El periodista Marco Chacón reveló en Radio Fórmula que la viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, habría sustraído objetos de la residencia de la familia de Maribel Guardia, reactivando una disputa legal que lleva más de un año entre ambas partes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 08:05 AM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 09:00 AM.