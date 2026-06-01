Marco Chacón acusa a Imelda Tuñón de robo y reaviva polémica familiar

En una entrevista emitida por el programa de Flor Rubio en Radio Fórmula, el periodista Marco Chacón rompió el silencio y acusó a Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, de haber cometido varios robos dentro de la casa del esposo de la actriz Maribel Guardia. Según Chacón, la denuncia se sustenta en una serie de mensajes y pruebas documentales que demuestran la sustracción de objetos de valor y documentos financieros.
Esta acusación se inserta en el marco de una controversia familiar que se originó en enero del año pasado, cuando la costarricense Imelda Tuñón demandó a Maribel Guardia por presunta violencia familiar y abuso de sustancias, alegando un riesgo para la seguridad del menor, Juliancito. Tras una breve custodia de la actriz, el niño regresó a su madre en marzo de 2025, y la disputa se intensificó con la intervención de Chacón, quien presentó una demanda contra el periodista Gustavo Adolfo Infante por difundir el caso.
Posteriormente, un tribunal designó a Imelda Tuñón como tutora legal de Juliancito, sustituyendo a Maribel Guardia, lo que motivó a la vedette a modificar su testamento para excluir al nieto del patrimonio familiar. A pesar de la aparente estabilización del conflicto, el esposo de Maribel Guardia anunció que la familia había sufrido varios robos en su domicilio, señalando a Imelda como la presunta responsable.
Paralelamente, Imelda Tuñón enfrenta una demanda de José Manuel Figueroa, mientras que Gustavo Adolfo Infante filtró una llamada en la que Tuñón aseguraba que el hijo mayor de Joan Sebastian habría abusado de Julián Figueroa en su infancia, añadiendo más capas de polémica al caso.
Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha emitido respuesta oficial a las acusaciones de robo, y la controversia sigue sin resolverse, manteniendo a la opinión pública atenta a los próximos desarrollos judiciales.