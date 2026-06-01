Fallece Matt Brown, estrella de “Alaskan Bush People”

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El actor de reality Matt Brown, de 43 años, fue encontrado sin vida junto a un río en Alaska, según informó su hermano Bear Brown en TikTok. La causa de la muerte no ha sido confirmada oficialmente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 08:05 AM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 08:20 AM.