Fallece Matt Brown, estrella de “Alaskan Bush People”

Matt Brown, de 43 años, fue hallado sin vida junto a un río en Alaska, según anunció su hermano Bear Brown en un video publicado en TikTok. El fallecimiento del protagonista de la serie de Discovery Channel Alaskan Bush People ha generado una ola de reacciones en redes sociales y la comunidad de seguidores del programa.
El video, que se volvió tendencia en las últimas horas, muestra a Bear Brown informando que su hermano fue encontrado sin signos de vida, sin precisar la causa del deceso. Hasta el momento, no existe una versión oficial que confirme si se trató de un accidente, un suicidio o cualquier otra circunstancia.
Matt Brown se hizo conocido al participar en las ocho primeras temporadas de Alaskan Bush People, programa que documentó la vida aislada de la familia Brown en el interior de Alaska. Entre 2014 y 2019, el reality contó con la presencia de Matt en 79 episodios, mostrando su día a día junto a sus padres y sus seis hermanos.
El hermano de Matt, Bear Brown, pidió respeto a los familiares y a los seguidores, recordando que “las palabras afectan mucho”. La petición subraya la necesidad de evitar especulaciones y rumores antes de contar con información oficial.
Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un informe definitivo sobre la causa de la muerte. La familia Brown ha solicitado privacidad mientras se esclarecen los hechos.
Matt Brown dejó una huella en la audiencia mexicana y latinoamericana, que siguió sus aventuras en la naturaleza salvaje de Alaska. Su fallecimiento marca el fin de una era para los seguidores del programa, que ahora recuerdan su carisma y su estilo de vida fuera de lo convencional.