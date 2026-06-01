Paul McCartney nombra a Ringo Starr como su Beatle favorito en entrevista reciente

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En el programa Chicken Shop Date, Paul McCartney declaró que, tras la muerte de John Lennon y George Harrison, su Beatle favorito es ahora Ringo Starr, aunque recordó que en los años 60 todos admiraban a John. También contó una anécdota sobre “When I’m 64” y anunció su último álbum solista, *The Boys of Dungeon Lane*.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 08:04 AM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 08:18 AM.