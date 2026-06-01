Paul McCartney nombra a Ringo Starr como su Beatle favorito en entrevista reciente

Durante la emisión del programa Chicken Shop Date, el legendario músico británico Paul McCartney, de 83 años, respondió a la pregunta sobre su "Beatle favorito" indicando que la respuesta ha variado a lo largo del tiempo. En la actualidad, al quedar solo él y Ringo Starr como miembros vivos de la cuarteta, McCartney afirmó: "¿Beatle favorito? Bueno, solo queda uno. Ahora es Ringo".
El artista recordó que, durante la época de mayor actividad del grupo (1960‑1970), la figura de John Lennon era considerada una referencia esencial para todos los integrantes, aunque The Beatles nunca tuvieron un líder oficial. "Durante The Beatles, creo que todos admirábamos a John. Era como el líder, aunque no hubiera un líder oficial del grupo", explicó McCartney.
En la misma entrevista, McCartney compartió una curiosa anécdota relacionada con su canción "When I’m 64", incluida en el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967). Una trabajadora de una residencia de ancianos le contó que cantaba la canción a los residentes, pero había tenido que adaptar la letra a "When I’m 84" porque la original le parecía demasiado joven para su audiencia.
El cantante también aprovechó la ocasión para anunciar su vigésimo álbum en solitario, *The Boys of Dungeon Lane*, lanzado el 29 de mayo. El proyecto incluye la participación de Ringo Starr en el tema "Home to Us", evidenciando la continuidad de la colaboración entre ambos músicos después de la disolución de The Beatles en 1970.
Con estas declaraciones, McCartney no solo brinda una visión íntima de la dinámica interna del grupo histórico, sino que también subraya la vigencia de su amistad y trabajo conjunto con Ringo Starr, mientras sigue activo en la escena musical contemporánea.