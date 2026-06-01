Rafael Inclán descarta bancarrota y niega ingreso a La Casa del Actor

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El veterano actor Rafael Inclán aclaró que su situación económica es estable, pese a los rumores de crisis financiera y posible ingreso a La Casa del Actor. Señaló que sigue percibiendo ingresos por su contrato televisivo y por actividades teatrales, y rechazó categóricamente cualquier ayuda económica de su colega José Luis Cordero.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 08:29 AM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 09:03 AM.