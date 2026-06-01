¿Bebé en camino? Santa Fe Klan y Camila Zamorano desatan rumores tras visita a ginecóloga

La pareja formada por el cantante de rap Santa Fe Klan (26 años) y la pugilista Camila Zamorano (18 años) volvió a ser el centro de la conversación pública después de que la ginecóloga Rita Idania García compartiera en Instagram una fotografía tomada dentro de su consultorio.
En la imagen, la pareja aparece sonriendo junto a la doctora, quien escribió: “Gustazo recibirlos”. El rapero lleva ropa deportiva y la boxeadora un conjunto oscuro. La publicación, difundida el miércoles 30 de mayo, generó cientos de comentarios que apuntan a dos posibles motivos de la visita: una consulta de planificación familiar o una revisión post‑operatoria tras la apendicectomía laparoscópica que Zamorano se sometió el 17 de abril en el Hospital San José de Hermosillo.
Hasta el momento, ni Santa Fe Klan ni Camila Zamorano han confirmado el propósito de la cita médica. La falta de información oficial alimenta la especulación entre sus seguidores, que ya habían seguido de cerca la evolución de su relación desde que se confirmó en abril, cuando el cantante realizó una serenata en la colonia Pueblitos y, posteriormente, oficializó su noviazgo con una propuesta romántica que incluyó alfombra roja, rosas y fuegos artificiales.
Desde entonces, la pareja ha compartido en redes sociales entrenamientos, salidas a la playa de Bahía de Kino y San Carlos, y momentos íntimos que consolidan su vínculo ante la mirada del público. La reciente aparición en la clínica ginecológica, sin embargo, ha reavivado los rumores sobre un posible embarazo, aunque la única certeza es que la relación sigue firme y sin declaraciones oficiales sobre su vida privada.
Los seguidores de ambos artistas continúan atentos a cualquier novedad, mientras la prensa espera una aclaración que ponga fin a los rumores.