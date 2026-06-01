¿Bebé en camino? Santa Fe Klan y Camila Zamorano desatan rumores tras visita a ginecóloga

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El rapero Santa Fe Klan y la boxeadora Camila Zamorano, cuya relación se confirmó en abril, fueron fotografiados en la consulta de la ginecóloga Rita Idania García. La publicación generó especulaciones sobre un posible embarazo o una revisión médica tras la apendicectomía de la atleta, aunque no hay confirmación oficial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 01:41 PM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 03:58 PM.