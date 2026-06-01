Ricardo y Nash, los segundos eliminados de MasterChef 24/7

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En la segunda semana del nuevo formato 24/7 de MasterChef México, los chefs Ricardo y Nash fueron los primeros en abandonar la competencia, reduciendo a 20 el número de participantes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 08:05 AM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 04:42 PM.