Ricardo y Nash, los segundos eliminados de MasterChef 24/7

El reality culinario MasterChef 24/7 regresó con un formato innovador: los concursantes permanecen en la cocina las 24 horas del día, recibiendo clases y enfrentando retos constantes para evitar la eliminación en las galas semanales.
Durante la segunda semana, los participantes fueron trasladados a la cocina más emblemática de México, donde debieron demostrar su talento bajo la presión de los jueces y la mirada del público. Tras una intensa jornada de pruebas, los chefs tomaron la decisión de quiénes se salvarían y quiénes tendrían que abandonar el programa.
Al final del episodio, Ricardo y Nash fueron los dos cocineros que quedaron abajo. La emotiva despedida incluyó el abrazo de Luis, quien mostró su tristeza por la salida de sus compañeros mientras el resto del grupo continuaba con la dinámica del programa.
Con esta segunda eliminación, el número de concursantes se reduce a 20. El destino de los participantes sigue en manos del público, que puede apoyar a su favorito mediante los 10 puntos gratuitos disponibles en la página oficial de Azteca UNO durante el fin de semana de eliminación.