Sergio Mayer descarta pelea contra Alfredo Adame y propone diálogo social

La posibilidad de ver a Sergio Mayer y Alfredo Adame frente a frente en un cuadrilátero se aleja de concretarse. Tras la invitación de Adame para un combate de exhibición en el espectáculo Ring Royale, el diputado y exintegrante de Garibaldi dejó claro que no tiene interés en participar.
En una rueda de prensa, Mayer respondió a la pregunta sobre el reto y afirmó que “los dos ya estamos grandes para eso”. Reconoció el derecho de Adame a subirse al ring, pero añadió una crítica directa: “A mí me parece que lo único que hizo fue el ridículo, no podía mantenerse en pie”.
El legislador explicó que, por su edad y su cargo público, no considera apropiado involucrarse en este tipo de espectáculos: “Ya por mi edad y por mi situación como diputado, estarme subiendo a un ring, como que no va”.
En lugar de alimentar una rivalidad deportiva, Mayer propuso un diálogo constructivo: “Yo lo invito a que mejor dialoguemos, platiquemos. Lo invito a la Cámara de Diputados a que me dé ideas, propuestas de cómo mejorar México, cómo mejorar la situación de los niños, de las familias”.
El diputado también solicitó prudencia respecto a los comentarios que Adame haya hecho sobre su hijo, calificándolos de “muy desagradables”.
Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris, se ha convertido en uno de los eventos más comentados del año, impulsado por rivalidades mediáticas y momentos virales. La participación de Adame en la primera edición, donde venció a Carlos Trejo, generó gran expectación y dividió a la audiencia.
Mientras tanto, Mayer mantiene su postura: no habrá pelea, pero sí la posibilidad de un intercambio de ideas que beneficie a la sociedad.