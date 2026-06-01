Sergio Mayer descarta pelea contra Alfredo Adame y propone diálogo social

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El exintegrante de Garibaldi y diputado, Sergio Mayer, rechazó la invitación de Alfredo Adame para un combate en Ring Royale, criticó la actuación del actor y lo invitó a conversar sobre temas de interés público, mientras pide prudencia respecto a comentarios sobre su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 12:18 PM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 03:54 PM.