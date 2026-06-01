Sydney Sweeney responde a la polémica por su personaje en “Euphoria”

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La actriz de 28 años utilizó Instagram para defender su trabajo en la nueva temporada de la serie de HBO, mostrando imágenes del detrás de cámaras y citando el apoyo de su pareja, el productor Scooter Braun, ante las críticas al contenido explícito de su personaje, Cassie Howard.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 01/06/2026 08:04 AM.
En Espectáculos y editada el 01/06/2026 08:23 AM.