Sydney Sweeney responde a la polémica por su personaje en “Euphoria”

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, de 28 años, se pronunció este domingo en su cuenta de Instagram frente a la oleada de críticas que ha recibido la serie Euphoria de HBO por la representación de su personaje, Cassie Howard.
En la temporada actual, Cassie Howard se involucra en tramas que incluyen su participación en una plataforma de contenido para adultos, lo que ha generado reacciones encontradas entre la audiencia. Algunos usuarios denunciaron el material como “repugnante” y cuestionaron la decisión de la actriz de aceptar el papel, argumentando que “vale demasiado dinero” para “ser un juguete”.
Con su mensaje, Sweeney busca centrar la discusión en la labor actoral y el proceso creativo, mientras que el respaldo de Braun refuerza la idea de que la decisión de interpretar papeles complejos forma parte de la trayectoria profesional de la actriz.