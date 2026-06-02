50 Cent reacciona al video filtrado de Diddy Combs: burlas, críticas y polémica familiar

Hollywood vuelve a estar bajo la lupa pública después de que circulara en redes sociales un video de aproximadamente 40 minutos que muestra al productor musical Sean “Diddy” Combs, la modelo Daphne Joy y el actor para adultos Sly Diggler en una escena íntima bajo luz roja. El material, cuya autenticidad confirmó el periodista de espectáculos DJ Vlad, habría sido grabado accidentalmente desde el teléfono de Diggler durante una sesión privada con Combs.
El video se ha difundido ampliamente tras ser reportado por medios internacionales como The Medizine. En él, Joy y Diggler aparecen en una relación sexual mientras Combs observa e interactúa de forma explícita en la misma habitación. La filtración ha generado un intenso debate sobre su origen y la privacidad de los involucrados.
La respuesta de 50 Cent no se hizo esperar. El rapero, que mantiene una rivalidad histórica con Combs y fue pareja de Joy, utilizó las capturas borrosas del metraje para lanzar una serie de burlas a través de su cuenta de Instagram. En una publicación escribió de forma sarcástica, haciendo referencia a los testimonios de Diggler que describían a Combs como “anatomía sumamente pequeña”.
Más allá de la ironía, 50 Cent defendió a la única víctima real del escándalo: su hijo Sire Jackson, quien comparte con Joy y cursa la escuela secundaria. En otro mensaje retomado por Complex, el artista afirmó que el menor es quien sufre las consecuencias de la exposición mediática y criticó la falta de responsabilidad de los adultos involucrados.
El rapero también arremetió contra las autoridades familiares, señalando que la situación pone en riesgo la estabilidad del menor y que la exposición pública del video constituye una violación a la intimidad de la familia.
Mientras tanto, Diddy continúa cumpliendo una condena federal en una prisión de Nueva York por cargos de delincuencia organizada y tráfico de personas, lo que añade una capa adicional de complejidad al escándalo.