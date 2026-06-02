50 Cent reacciona al video filtrado de Diddy Combs: burlas, críticas y polémica familiar

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El rapero 50 Cent lanzó una serie de comentarios mordaces en Instagram tras la difusión de un video explícito que muestra al magnate del hip‑hop Sean “Diddy” Combs con la modelo Daphne Joy y el actor para adultos Sly Diggler. La reacción del artista incluye burlas a su rival, defensa del hijo que comparte con Joy y críticas a la gestión familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 01:30 PM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 02:50 PM.