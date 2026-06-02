Arianny Tenorio recibe críticas por video de época en la estación Hidalgo del Metro

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El video de Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, en el que recita un poema con vestuario inspirado en la época porfirista, se volvió viral tras la instalación de candelabros en la estación Hidalgo del Metro, generando polémica y una ola de memes en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 06:13 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 08:18 AM.