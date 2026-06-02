Bizarrap presta su voz a un nuevo personaje en Toy Story 5

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El productor y artista argentino Bizarrap se une al elenco de voces de Pixar, interpretando a “Santa de Jardín”, un juguete excéntrico que aparecerá en la quinta entrega de la saga, programada para el 19 de junio de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 09:00 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 09:09 AM.