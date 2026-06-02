Bizarrap presta su voz a un nuevo personaje en Toy Story 5

Pixar confirmó que el creador de las exitosas Bizarrap Music Sessions formará parte del elenco de voces de Toy Story 5. En un comunicado oficial, la compañía anunció que Bizarrap interpretará a Santa de Jardín, un juguete protector y algo excéntrico que pertenece a una comunidad de juguetes que habita en el patio trasero de una zona residencial.
Esta será la primera incursión de Bizarrap en el mundo del doblaje cinematográfico. El personaje de Santa de Jardín interactuará con los protagonistas clásicos —Woody, Buzz Lightyear y Jessie— y compartirá escena con otro nuevo integrante del universo: una pizza con anteojos cuya voz en español será interpretada por Bad Bunny.
La noticia llega en medio de un anuncio aún más amplio: Taylor Swift participará en la banda sonora, escribiendo e interpretando la canción original “Lo Sabía, Te Conocía”, inspirada en Jessie. La película, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, está programada para estrenarse en cines el 19 de junio de 2026.
El anuncio de Bizarrap ha generado gran expectativa entre sus seguidores y los fanáticos de la franquicia, que esperan ver cómo el estilo musical y la personalidad del artista se traducen en un personaje animado dentro del querido universo de Toy Story.