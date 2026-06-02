“No me habla”: Cristian Castro exhibe distanciamiento con Verónica Castro

...

El cantante reveló que la ruptura con Victoria Kühne provocó el distanciamiento de su madre, la actriz Verónica Castro, quien le exigía formalizar la relación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 03:25 PM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 03:53 PM.