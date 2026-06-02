“No me habla”: Cristian Castro exhibe distanciamiento con Verónica Castro

El cantante mexicano Cristian Castro confirmó que su madre, la actriz Verónica Castro, dejó de hablarle a raíz del fracaso de su breve romance con la cantante y actriz Victoria Kühne.
En una entrevista concedida a la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el artista explicó que Verónica le había pedido que formalizara su relación con Kühne, quien había sido vista recientemente en un viaje romántico a Nueva York. "Mi mamá quería que nos casáramos, pero la relación no funcionó y, desde entonces, no me habla", declaró Castro.
El vínculo entre Cristian y Victoria se dio a conocer en abril, cuando la cantante publicó en sus redes sociales imágenes del viaje con el mensaje "Con mi amor en Nueva York". La noticia generó una reacción positiva de Verónica, pero la relación se desvaneció rápidamente y, hace pocos días, el cantante negó públicamente que aún estuviera con Kühne.
Además, Castro comentó sobre la nueva canción de Kühne, la cual, según él, habla de un "macho alcohólico". El cantante negó que la canción fuera una indirecta hacia él, ya que no consume alcohol.
El episodio se suma a la serie de controversias sentimentales que ha vivido Cristian Castro, incluyendo su polémico romance con la cantante Mariela Sánchez, que también generó tensiones familiares.
Verónica Castro, por su parte, no ha emitido declaraciones al respecto.