David Bisbal rinde tributo a Camilo Sesto y a los artistas “Eternos” en su gira mexicana

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El cantante español David Bisbal presentó su nuevo álbum homónimo y la gira “Eternos”, en la que rinde homenaje a íconos del pop romántico de los años 70 como Camilo Sesto. En la conferencia de prensa en el Lunario de la Ciudad de México, el artista habló de la producción del disco, la pérdida de su padre y anécdotas con Juan Gabriel y Cristian Castro, y confirmó su próximo concierto en el Auditorio Nacional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 08:55 AM.