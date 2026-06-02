David Bisbal rinde tributo a Camilo Sesto y a los artistas “Eternos” en su gira mexicana

David Bisbal, uno de los referentes del pop español de las últimas dos décadas, anunció oficialmente su gira “Eternos” y el lanzamiento de su nuevo álbum homónimo, en una rueda de prensa celebrada en el Lunario del Auditorio Nacional.
Los seguidores esperan con ansias la presentación de “Eternos”, que promete revivir los clásicos del pop romántico mientras muestra la evolución artística de Bisbal. El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico a partir de su lanzamiento oficial.
Con la combinación de nostalgia, emotividad y la energía de una gira que atraviesa México, David Bisbal consolida su vínculo con el país que considera su segunda casa.