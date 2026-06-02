Muere Elías Morel, vocalista de El Sabor de la Cumbia, en accidente carretero

Elías Morel, vocalista del grupo El Sabor de la Cumbia, falleció este domingo 31 de mayo a los 41 años tras un grave accidente automovilístico en la autopista Rosario‑Santa Fe, a la altura del kilómetro 141, cerca de la caseta de cobro Suace Viejo, en Argentina.
Según los primeros reportes de las autoridades, la camioneta en la que viajaba el cantante se impactó contra la parte trasera de una cisterna de gas propano‑butano que transitaba por la misma vía. El choque provocó una explosión parcial y obligó a los servicios de emergencia a cerrar totalmente la circulación y desviar el tráfico hacia la ruta nacional 11 mientras se controlaba el derrame.
Tras varias horas de labores, los bomberos lograron recuperar el cuerpo del conductor de la camioneta y confirmaron su identidad como Elías Morel. Hasta el momento no se ha determinado la causa exacta del siniestro; se investiga si el accidente se debió a una falla mecánica, error humano o condiciones de la vía.
El fallecimiento del artista ha generado una ola de condolencias en redes sociales. Amigos, familiares y seguidores inundaron sus perfiles con mensajes de apoyo y recuerdos de su trayectoria musical. Días antes del accidente, Morel había compartido un video de una presentación en vivo de "El Sabor de la Cumbia", que ahora circula como último testimonio de su energía escénica.
El grupo, conocido por revitalizar la cumbia tradicional con toques contemporáneos, anunció que suspenderá sus presentaciones mientras la familia del cantante afronta el duelo. La comunidad artística argentina también rindió homenaje, destacando la influencia de Morel en la escena de la cumbia popular.
Las autoridades continúan con la investigación del accidente y se espera la publicación de un informe oficial en los próximos días.