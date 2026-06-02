Muere Elías Morel, vocalista de El Sabor de la Cumbia, en accidente carretero

...

El cantante argentino de 41 años perdió la vida tras el choque de su camioneta contra una cisterna de gas en la ruta Rosario‑Santa Fe, cerca de la caseta Suace Viejo, el domingo 31 de mayo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/06/2026 03:26 PM.
En Espectáculos y editada el 02/06/2026 03:37 PM.